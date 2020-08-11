Son dakika haber! Çorum'da iki ev küle döndü: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika gelişmesine göre Çorum'da iki ev küle döndü: 1 ölü, 3 yaralı İçeride olduğu düşünülen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Çorum'un Bayat ilçesinde iki evin kül olduğu yangında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Çorum'da iki ev küle döndü: 1 ölü, 3 yaralı

İçeride olduğu düşünülen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ÇORUM - Çorum'un Bayat ilçesinde iki evin kül olduğu yangında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. İçeride olduğu düşünülen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bayat ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan eve de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ihbar ederken kendi imkanlarıyla da müdahalede bulundu. Yangına Bayat Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve İskilip Belediyesi İtfaiyesi de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. İçeride kaldığı düşünülen 1 kişiyi arama çalışmaları sürerken yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Söndürülen yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA