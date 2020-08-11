Son dakika haber | Çorum'da ev yangını: 5 ölü (2)
Son dakika habere göre ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİÇorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı.
11.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:29
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Çorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle yangında 3 olan ölü sayısı 5'e çıktı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 2 çocuğunun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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Kaynak: DHA