Son dakika haber! Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü
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Son dakika haber! Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü Çorum'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü

ÇORUM - Çorum'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Bayatgediği bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularıyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Çorum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kritik bölgelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle mobil ekipler yerleştirdi. Yağışla birlikte bulundukları bölgelerde rögar kapaklarını ve mazgallarını açarak çalışma yapan ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmasının önüne geçti.

Son dakika haber! Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü
Son dakika haber! Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü
Son dakika haber! Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü
Son dakika haber! Çorum'da etkili olan yağış sonrası sokaklar sele döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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