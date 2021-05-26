Son dakika haber | Çorum'da engelli bireyler istihdama kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Çorum'da engelli bireyler istihdama kazandırılacak

Son dakika haber | Çorum'da engelli bireyler istihdama kazandırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunun, bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması hibe programı kapsamında başvurduğu "Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları" projesi kabul edildi.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunun, bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması hibe programı kapsamında başvurduğu "Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları" projesi kabul edildi.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ve Alman Lebenschilfe Vakfı ortaklığında 18 ay sürecek proje faaliyetleri kapsamında zihinsel engelli gençlerin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlanacak.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen ve okul öğretmenleri Galip Devrim Çağlayan ve Hasan Bayram ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ile projelerinin kabul edilmesini değerlendirdiler.

Projeye verdiği desteklerden dolayı Başkan Gür'e teşekkür eden Okul Müdürü Sabriye Esen, 18 ay sürecek olan proje kapsamında zihinsel engelli gençlerin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin eğitimli bireylerle kalkınabileceğini söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür'de, Zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine de değinen, projenin hazırlanmasında emeği geçen okul idareci ve öğretmelerine teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş İlker Kaleli Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Çorum'da engelli bireyler istihdama kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:07:33. #1.15#

title