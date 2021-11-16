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Son dakika haber | Çorum'da düğünde havaya ateş açması sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Çorum'da düğünde havaya ateş açması sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Çorum'un Bayat ilçesinde düğünde havaya ateş etmesi sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde düğünde havaya ateş etmesi sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

Tepekutuğun köyündeki düğün eğlencesinde tabanca ile havaya ateş ederek 2 kişinin ölümüne neden olan M.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayat ilçesinde 14 Kasım'da bir düğün sırasında M.Y. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, düğünde misafir olarak bulunan Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etmiş, Şahin ve Alparslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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