Son dakika haber: Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktı
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Son dakika haber: Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktı

Son dakika haberleri: Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktıÇORUM'da 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla sokakta koronavirüs tedbirleri denetlendi.

05.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:34

Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktı

ÇORUM'da 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla sokakta koronavirüs tedbirleri denetlendi. Polis kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın? uyarısı yaptı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazi, İnönü ve Bahabey Caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış Meydanlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde vatandaşlara uyarılarında bulundu. Polis kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın? uyarısı yaptı. Maskesi kolunda takılı gezenler ise "Su içiyordum, şimdi iş yerinden çıktım, çok sıcak olduğu için böyle yaptım? cevapları ile kendini savunmaya çalıştı. Polis ekipleri kurarlara uymayanlar hakkında idari işlem yaptı.

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Son dakika haber: Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktı

Kaynak: DHA

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