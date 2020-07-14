Son dakika haber | Çorum'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haber | Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika güncel haberine göre Çorum'un Alaca ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika haber | Çorum'da bir köy karantinaya alındı
14.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:00

Çorum'un Alaca ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Haydar köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyün yolunu şerit ve bariyerlerle trafiğe kapatan ekipler, acil durumlar ve hasat dönemi dolayısıyla biçerdöver operatörleri dışında köye insan ve araç giriş çıkışına izin vermiyor.

Köyde yaşayanların ihtiyaçları ise Alaca Kaymakamlığınca karşılanıyor.

Muhtar Kemal Erdoğan, gazetecilere, Ankara'dan gelen bir kişinin ziyaretinin ardından köyün karantinaya alındığını belirterek, "Köyümüze gelen misafirin koronavirüs testi pozitif çıkınca burada görüştüğü kişiler tespit edildi. Daha sonra da tüm köy karantinaya alındı. Testler yapıldı ancak sonuçları henüz gelmedi." dedi.

Muhtarlık olarak köyde yaşayanlara uyarılarda bulunduklarını anlatan Erdoğan, "Herkes dikkatli davranıyor. Özellikle sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini istedik. Ev ziyaretlerini askıya aldılar. Zorunlu olmadığı sürece kimsenin evinden çıkmamasını istedik." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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