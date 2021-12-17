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Son dakika haber | Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haber | Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Kaya'dan (61) bir süredir haber alamayan damadı, kontrol için geldiği evde Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaya'nın, eşinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle 5 gündür evde yalnız kaldığı, şeker, tansiyon ve kalp hastası olduğu öğrenildi.

Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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