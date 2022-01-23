Son dakika haber! Çorum'da bir çift, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika haber! Çorum'da bir çift, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilendi

Son dakika haber! Çorum'da bir çift, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilendi
AA / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Sadri Turan Caddesi'nde Hüseyin ve Adile Saran'ın yaşadığı iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilendiği belirlenen çift, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

AA / Emrah Akıllı - Son Dakika Haberleri

Osmancık, Esentepe, Yangın, Çorum, Güncel, Haber

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