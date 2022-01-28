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Son dakika haber | Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangını söndürüldü

AA, Kemal Ceylan - Güncel
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Son dakika haber | Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamit Duran Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katından duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu bir kişinin yaşadığı ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara neden olan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

İtfaiye, Yangın, Polis, Çorum, Güncel, Haber

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