Son dakika haber | Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangını söndürüldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamit Duran Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katından duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu bir kişinin yaşadığı ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara neden olan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi.