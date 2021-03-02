Son dakika haber! Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haber! Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi

02.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:40
Son dakika haber! Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Çorum'da jandarma ekiplerince 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da jandarma ekiplerince 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 bin 270 litre şarap ve 21 litre rakı ile 600 kilogram kuru üzüm ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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