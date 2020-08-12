Son dakika haber | Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (4) Son dakika gelişmesine göre YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIÇorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, ilçe halkının ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve bazı aile fertlerinin de sinir krizi geçirdiği görülüyor.Bu arada, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, yapılacak otopsi sonrası yakınlarına teslim edilecek. Yanan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA