Son dakika haber: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
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Son dakika haber: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çorum'da iddiaya göre yaşadığı ailevi problemler nedeniyle pompalı tüfekle girdiği kuaför dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat süren müzakereler sonucu polise teslim oldu.

Çorum'da iddiaya göre yaşadığı ailevi problemler nedeniyle pompalı tüfekle girdiği kuaför dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat süren müzakereler sonucu polise teslim oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken zanlının iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Olay, Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun kendisine gösterilmediği gerekçesiyle bunalıma girdiği belirtilen Mustafa Y., erkek kuaförüne girerek içeride bulunan işyeri sahibi ve 3 kişiyi rehin aldı. Zanlı içeride etrafa rastgele ateş açarken, şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. Adeta savaş alanına dönen işyerinin camları kırılırken, olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek ve içeride rehin alınan 4 kişinin serbest kalması için müzakere başlattı. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek koordine etti. 5 saat süren müzakereler sonucu rehinelerin tamamı serbest kalırken Mustafa Y., silahıyla bir süre daha işyerinde bekledi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu zanlı silahını polislere vererek teslim oldu. Öte yandan zanlının geçtiğimiz günlerde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Rehine krizinin sona ermesinin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir olay yaşandı. Arkadaşlarımız herhangi bir kimseye zarar gelmeden kurtarılmasını sağladı. Olay bu kadar. İçeride 4 rehine vardı. En son 1 kişiye kadar düştü. O da serbest bırakılmasının ardından şahsın kendisine zarar gelmesin diye bir müddet bekledik ve teslim olmasını sağladık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
Son dakika haber: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
Son dakika haber: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
Son dakika haber: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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