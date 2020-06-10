Son dakika haber... Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı
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Son dakika haber... Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı

Son dakika güncel haberine göre ÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi.

Son dakika haber... Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı
10.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:30

ÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı. 

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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