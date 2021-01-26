Son dakika haber: Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına soğuk kış günlerine karşı "kış çayı"
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Son dakika haber: Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına soğuk kış günlerine karşı "kış çayı"

26.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:51
Son dakika haber: Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına soğuk kış günlerine karşı

Gelen son dakika haberine göre Çorum Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına "kış çayı" ikram edildi.

Çorum Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına "kış çayı" ikram edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti.

Çöplü, Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederek, sağlık çalışanlarına soğuk kış günlerinde tüketmeleri için "kış çayı" ikram etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çöplü, Kovid-19 salgınının asrın en büyük felaketlerinden biri olduğunu belirterek, "Bizler virüsten uzak durmanın binbir yolunu ararken özveriyle ve fedakarca yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımız için kış çayı hazırladık. Emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları da Çöplü'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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