Son dakika haber | Çorum Belediyesi'nden esnafa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Çorum Belediyesi'nden esnafa destek

29.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:43
Son dakika haber | Çorum Belediyesi'nden esnafa destek

Son dakika haberlerine göre Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa alışveriş çeki dağıtımına devam ediyor.

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa alışveriş çeki dağıtımına devam ediyor.

Pandemi sürecinde ilk kez İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa Çorum Belediyesi 250 TL alışveriş çeki dağıtmış bu uygulamayla Türkiye'de örnek olmuştu. İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle ikinci kez iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 300 TL'lik alışveriş çeki dağıtıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB işbirliğiyle belirlenen esnafa alışveriş çeklerinin dağıtılmaya devam ettiğini, dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa 300 TL'lik gıda alışveriş çeklerini teslim ettiklerini söyledi.

Aşgın, "Esnafımız alışveriş çeklerini şehrimizin farklı noktalarındaki marketlerde, yine Çorum'un esnafından alışveriş yaparak kullanabilecek. Temennimiz biran önce bu sıkıntılı sürecin sona ermesi ve esnafımızın iş yerlerini tekrar açarak evlerine ekmek götürmesidir. Esnaflıktan gelmiş biri olarak, esnaf dostu bir belediyecilik anlayışı ile bu zor günlerde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye ekiplerinden alışveriş çeklerini teslim alan esnaf, bugüne kadar hijyen seti, dükkanların dezenfekte edilmesi ve alışveriş çekleriyle kendilerine destek olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan alışveriş çekleriyle, Devane Market, Temur Market, Mahmutpaşa Gıda, Kazarlar Gıda, Emre Mini Market, İlter Market, Vitamin19, Akyol Market, Aliş Mini Market, Özok Market ve Tekinoğulları Market'ten alışveriş yapabilecek. - ÇORUM

Son dakika haber | Çorum Belediyesi'nden esnafa destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Coşkun Sabah Merve Dizdar
Spor Okan Buruk Domagoj Vida Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çorum Belediyesi'nden esnafa destek | Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:02:55. #1.15#
title