Son dakika haber! Çoruh EDAŞ, Artvin ve Rize'deki sel felaketlerinde 7 gün 24 saat sahada hizmet verdi

Son dakika ekonomi haberi: Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ilk anından itibaren kesintisiz enerji arzı için bölgede 7 gün 24 saat hizmet verdi.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ilk anından itibaren kesintisiz enerji arzı için bölgede 7 gün 24 saat hizmet verdi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu hasar gören ilçe ve beldelerde gece gündüz çalışmalarını sürdürerek, mobil jeneratörleriyle AFAD'a kritik noktalarda aydınlatma desteği sağladı.

Rize Fındıklı sel felaketinden 27 trafonun etkilenerek 1709 abonenin enerjisiz kaldığını belirten Çoruh EDAŞ yetkilileri, Fındıklı ilçesinde sürdürülen yoğun çalışmalar sonucu birkaç saat içinde tüm kesintilerin giderildiğini kaydetti.

Artvin Arhavi ilçesinde felaketin etkilerinin giderek artması sonucu 101 trafo etkilendi, 11 bin 40 abone enerjisiz kaldı. Bu kapsamda, 28 trafoyu en kısa sürede enerjiye kavuşturan şirket, 25 trafoda ise can ve mal güvenliği sebebiyle kısa süreli enerji kesintisi uyguladı.

Şirket, kesinti uygulanan trafolara AFAD Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve yerel yönetimler desteğiyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeniden enerji verildiğini ifade etti.

Arhavi'de 158 aboneye 2 gün, 69 aboneye 3 gün jeneratörle enerji desteği sağlayan şirket, herhangi bir risk durumunda hızla müdahale edebilmek adına, ekiplerinin özverili bir şekilde, gerekli teçhizatlarla afet bölgesinde hazır durumda olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş