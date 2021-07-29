Son dakika haber! Çoruh EDAŞ, Artvin ve Rize'deki sel felaketlerinde 7 gün 24 saat sahada hizmet verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Çoruh EDAŞ, Artvin ve Rize'deki sel felaketlerinde 7 gün 24 saat sahada hizmet verdi

Son dakika haber! Çoruh EDAŞ, Artvin ve Rize'deki sel felaketlerinde 7 gün 24 saat sahada hizmet verdi
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ilk anından itibaren kesintisiz enerji arzı için bölgede 7 gün 24 saat hizmet verdi.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ilk anından itibaren kesintisiz enerji arzı için bölgede 7 gün 24 saat hizmet verdi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu hasar gören ilçe ve beldelerde gece gündüz çalışmalarını sürdürerek, mobil jeneratörleriyle AFAD'a kritik noktalarda aydınlatma desteği sağladı.

Rize Fındıklı sel felaketinden 27 trafonun etkilenerek 1709 abonenin enerjisiz kaldığını belirten Çoruh EDAŞ yetkilileri, Fındıklı ilçesinde sürdürülen yoğun çalışmalar sonucu birkaç saat içinde tüm kesintilerin giderildiğini kaydetti.

Artvin Arhavi ilçesinde felaketin etkilerinin giderek artması sonucu 101 trafo etkilendi, 11 bin 40 abone enerjisiz kaldı. Bu kapsamda, 28 trafoyu en kısa sürede enerjiye kavuşturan şirket, 25 trafoda ise can ve mal güvenliği sebebiyle kısa süreli enerji kesintisi uyguladı.

Şirket, kesinti uygulanan trafolara AFAD Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve yerel yönetimler desteğiyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeniden enerji verildiğini ifade etti.

Arhavi'de 158 aboneye 2 gün, 69 aboneye 3 gün jeneratörle enerji desteği sağlayan şirket, herhangi bir risk durumunda hızla müdahale edebilmek adına, ekiplerinin özverili bir şekilde, gerekli teçhizatlarla afet bölgesinde hazır durumda olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Çoruh EDAŞ, Artvin ve Rize'deki sel felaketlerinde 7 gün 24 saat sahada hizmet verdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:53:42. #1.14#

title