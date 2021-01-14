Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit
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Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit

14.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:20

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sancaktepe Şehit ProDoç. Dr. Nurettin Yiyit Doç. Dr. Nurettin YİYİT aşı uygulamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sancaktepe Şehit ProDoç. Dr. Nurettin Yiyit Doç. Dr. Nurettin YİYİT aşı uygulamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit
Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit
Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit
Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:20:49. #1.14#
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