Son dakika haber: CoronaVac aşısı uygulaması başladı - Doç. Dr. Nurettin Yiyit
14.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:20
Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sancaktepe Şehit ProDoç. Dr. Nurettin Yiyit Doç. Dr. Nurettin YİYİT aşı uygulamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sancaktepe Şehit ProDoç. Dr. Nurettin Yiyit Doç. Dr. Nurettin YİYİT aşı uygulamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil