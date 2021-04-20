Son dakika haber | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve çevredeki metruk binalarda 110 gram bonzai, 3 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 45 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. E.B. Ö.A. Ş.Ç ve A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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