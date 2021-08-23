Son dakika haber! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan çalışmalarda tespit edilen üç şahsın üzerinde yapılan aramada, 104 fişek eroin, 2 fişek bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam bin 630 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan O.A., Y.Ü. ve Ş.B.Ü. yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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