Son dakika haber | Çöp evdeki kadın ölü olarak bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Çöp evdeki kadın ölü olarak bulundu Başkentte akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kadın kendisine ait olan çöp evde ölü olarak bulundu.

Çöp evdeki kadın ölü olarak bulundu

ANKARA - Başkentte akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir kadın kendisine ait olan çöp evde ölü olarak bulundu.

Olay, öğlen saat 14.00 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre akli dengesi yerinde olmayan S.A.'nın kendisine ait olan çöp evinden kokular geldiğini duyan bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, girdikleri evde S.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.'nın vefat sebebi "normal ölüm" olarak değerlendirilse de, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi. Öte yandan belediye ekiplerince söz konusu evde temizleme çalışmaları başlatılarak çöpler tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı