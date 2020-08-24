Son dakika haber | Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Son dakika haberine göre Adana'da 2 çocuk annesi ev hanımı Yeliz Tok, "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi" kapsamında, eşine ait çöp dökülen araziyi 1 yıl içinde lavanta bahçesine çevirmeyi başardı.

24.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:44

Adana'da 2 çocuk annesi ev hanımı Yeliz Tok, "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi" kapsamında, eşine ait çöp dökülen araziyi 1 yıl içinde lavanta bahçesine çevirmeyi başardı.

Eşi Samet Tok'un 2016 yılında işini kaybetmesiyle arayış içine giren Yeliz Tok, kız kardeşinin teşvikiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi"ne başvurdu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen girişimcilik kursunu başarıyla bitiren Tok, hazırladığı lavanta bahçesi projesiyle Türkiye çapında düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü kazandı.

Tok, aynı yıl hayata geçirdiği proje kapsamında Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'ndeki 5 dönümlük çöp atılan arazide çalışmaya başlayarak 1 sene içinde burayı lavanta bahçesine çevirdi.

Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında eşinin işini kaybetmesiyle kendisi için yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Kız kardeşinin teşvikiyle "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi"ne başvurduğunu anlatan Tok, "Hayatımda hiç tarım ve hayvancılık bilgim olmadığı için başta olumlu bakmadım ancak kardeşimin ısrarı üzerine katıldım. KOSGEB'de aldığımız 10 günlük kursun ardından bir proje hazırlamam gerekiyordu. Ben de çok sevdiğim lavantayla ilgili bir proje hazırladım." dedi.

Tok, atıl durumdaki arazinin lavanta ekimi yapılarak değerlendirilmesi projesinin çok olumlu tepkiler aldığını ve Türkiye birinciliği kazandığını belirtti.

Projeye başladıktan bir yıl sonra kendisini teşvik eden kardeşini kaybettiğini anlatan Tok, vazgeçmeyerek onun anısını yaşatmak için çalışmasına dört elle sarıldığını söyledi.

Öncelikle çöp atılan 5 dönümlük araziyi temizlediğini ve ardından toprağı hazır hale getirerek lavanta ekimi yaptığını dile getiren Tok, "Atıl durumdaki araziyi değerlendirdik ve bölgeye yeni bir turizm alanı kazandırmış olduk. İlk başta hem bizim hem köydekiler için bu bitki yabancıydı ve önce bitkiyi tanıtmamız ve tanımamız gerekiyordu. Nereye satacağımızı bile bilmiyorduk. 'Olmadı, bahçesine ev yapar otururuz' dedik." ifadelerini kullandı.

Çiçekleri görmeye gelen çok insan olunca işi turizme dönüştürmeye karar verdiklerini kaydeden Tok, şöyle devam etti:

"Önce çiçek kurutma, sonra yağ çıkartma, sonra turizme geçtik. İnsanları burada küçük bir kahvaltı salonuyla ağırlamaya başladık. Çok da iyi talep aldık. Bölgeye çok güzel bir turizm alanı katmış olduk. Şu anki durum çok iyi, her yıl talep daha da artıyor. Adana dışından bir sürü insan ağırlıyoruz. Hatta yurt dışından takipçilerimiz, Adana ve çevre illere geldiklerinde bizi de ziyarete geliyorlar. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz."

Tok, lavanta bahçesi sayesinde hem aile ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.i.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı Güncel
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Güncel
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Amber Heard Sertab Erener
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 13:46:13. #1.14#
title