Son dakika haber... Çomaklı; "Polis Haftası kutlu olsun"

Son dakika gündem haberi: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "İnsan ve toplum hayatının en önemli gereksinimlerinden birisidir güvenlik. Hepimiz güvende olmak isteriz. Canımızın, malımızın, sevdiklerimizin korunuyor olduğunu bilmek bize huzur verir.

Bu huzur ve güven ortamının bozulmaması, kendini kanunun üstünde görenlere aman vermemek, yasaların korunması ve sürdürülebilir olmasını sağlamak adına Polis Teşkilatı'mız 1845 yılından bu güne canla başla görev yapmaktadır.

Sınır boylarında bizi koruyan kahraman askerlerimiz kadar sınırlarımız içinde kahramanca görev yapan polislerimizi minnetle anarken bu uğurda şehit olan polislerimizi rahmetle yad ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı