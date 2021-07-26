Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
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Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Yaşam

- Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattı Köylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemedi Çocuklara tişört, kadınlara terlik, köylülere kurban eti dağıtıldı Dünyanın en fakir ülkelerinin başında gelen Nijer'de, Türk heyeti Kurban Bayramı sebebiyle ülkedeki halka...

- Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattı

Köylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Çocuklara tişört, kadınlara terlik, köylülere kurban eti dağıtıldı

NİAMEY - Dünyanın en fakir ülkelerinin başında gelen Nijer'de, Türk heyeti Kurban Bayramı sebebiyle ülkedeki halka ulaşmaya devam ediyor. Başkent Niamey'e 53 kilometre uzaklıkta çölün ortasındaki Kollo köyüne ilk defa giden Türk heyetini, köylüler sevinçle karşıladı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak görülen, fakirliğin pençesindeki Nijer'de Türk heyetinin çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılayı başta olmak üzere Türkiye'den ülkeye gelen 11 sivil toplum kuruluşu 3 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı. Bölgede çalışmalarını sürdüren Kızılay heyeti ayrıca köylere de giderek giyecek yardımlarını sürdürüyor.

Türk heyeti ilk defa Kollo köyünde

Başkent Niamey'e 53 kilometre uzaklıkta bulunan Tilla Beri şehrine bağlı Kollo köyünde yardıma muhtaç insanların bilgisini alan Kızılay ekipleri, köye hareket etti. Çölün ortasında yol, su ve elektriğin olmadığı köye giden heyeti gören köylüler Kızılay ekiplerini sevinçle karşıladı. Ekipler köyde ilk olarak çocuklarla buluştu. Çocuklara şeker ve tişört dağıtımı yapılırken, kadınlara da terlik hediye edildi. Kızılay ekipleri köyde gıda sıkıntısı yaşanmaması adına bölgede kurban kesimi yaparken, ailelere gıda kolileri de dağıtıldı.

Köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi

Daha önce hiçbir ülkenin kendilerini ziyaret etmediğini söyleyen köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi. Kollo köyü sakinleri "Türkiye" sloganları atarak kendilerine yardım ulaştıran Kızılay heyetine teşekkür etti. Köye ilk ulaşan heyet olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Türk heyeti, Nijer'de dağıtımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...
Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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Çölün ortasındaki köye yardım elini Türkiye uzattıKöylerinde Türkleri gören Kollolular şaşkınlıklarını gizleyemediÇocuklara tişört, kadınlara terlik,... - Haberler
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