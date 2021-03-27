Son dakika haber! "Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haber! "Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber! 'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da market, restoran, kuaför, otel ve konaklama tesisleri, meydan ve caddeler ile toplu ulaşım araçları başta olmak üzere tüm alanlarda denetim ve HES kodu sorgulamaları yapılıyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından açıklamada, il genelinde vatandaşların sağlığı için bütün denetim ekipleriyle sahada olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Salgının yayılımını kontrol altına alabilmek için hareketliliği azaltmak zorundayız. Lütfen kendi tedbirimizi de alarak daha duyarlı olalım." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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