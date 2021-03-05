Son dakika haber: "Çok yüksek riskli" Ordu'da Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Ordu'da, salgınla mücadele kapsamında denetimlere devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Ordu'da, salgınla mücadele kapsamında denetimlere devam edildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "dinamik denetim süreci" çerçevesinde kentte, Vali Tuncay Sonel'in koordinasyonunda Kovid-19'la ilgili kontrol ve denetimler sürdürülüyor.

19 ilçede mülki amirlerin refakatinde emniyet, jandarma, zabıta, sağlık ve diğer kamu görevlilerinden oluşan ekipler, bugün de denetimlere aralıksız devam etti.

Altınordu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı.

Toplu kullanım alanları ve iş yerlerini de denetleyen ekipler, pazar yerlerine esnaf ve vatandaşları, HES kodu sorgulamasının ardından alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli