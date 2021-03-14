Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

14.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:36
Son dakika haber...

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de alınan salgın tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de alınan salgın tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.

Vali Yılmaz, Musa Şahin Bulvarı ve Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19'la mücadeleye sahada devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, ev ziyaretleri ve misafir kabulünün asla yapılmaması gerektiğini anlatarak, "Kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterdiğimizde inşallah ilimizi çok yüksek riskli iller arasında olmaktan bir an önce çıkacağımıza ve koronavirüsü ilimizden atacağımıza inanıyorum. Bunu ancak birlikte başarabiliriz, bütün hemşerilerimin bu mücadeleye desteklerini bekliyorum." dedi.

Tedbirler kapsamında polis ekipleri de cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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