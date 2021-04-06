Son dakika haber | "Çok yüksek riskli" kategorideki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 51 kişiye ceza
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Son dakika haber | "Çok yüksek riskli" kategorideki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 51 kişiye ceza

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 'Çok yüksek riskli' kategorideki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 51 kişiye ceza

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 51 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 51 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında denetim yaptı.

Polis, eğlence mekanlarındaki 51 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları Osman K. ve Emrah A. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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