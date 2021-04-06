Son dakika haber | "Çok yüksek riskli" kategorideki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 51 kişiye ceza

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 51 kişiye ceza kesildi.