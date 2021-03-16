Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" illerden Tokat, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" illerden Tokat, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

16.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:19
Son dakika haber...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Tokat, Sinop ve Amasya'da tedbir ile denetimler devam ediyor.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Tokat, Sinop ve Amasya'da tedbir ile denetimler devam ediyor.

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl merkezinde cami hoparlöründen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesiyle ilgili de uyarı yapılıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ise sürüyor.

Sinop

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 345,56'ya yükselen Sinop'ta artışın önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentte, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri ise HES kodu sorgulaması yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Künç Köprü İlçeler Arası Minibüs Durağı'nda Kovid-19'a karşı alınan tedbir ve uygulamalara yönelik inceleme yaptı.

Otobüs firmaları ve minibüs kooperatifi yetkililerine bilgilendirmelerde bulunan Masatlı, toplu taşıma araçlarının yapısı gereği vatandaşların dar alanda bir arada olduğunu, bu nedenle tedbir ve kuralların asla göz ardı edilmeden tam uygulanması gerektiğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Amasya Belediyesi ekiplerince de kent genelinde dezenfeksiyon devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" illerden Tokat, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:20:36. #1.16#
title