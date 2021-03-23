Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor
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Son dakika haber... "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor

23.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:42
Son dakika haber...

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Aksaray'da, ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Aksaray'da, ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Başta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe uyarısı yapıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri ise pazar yerlerine vatandaşları HES kodu kontrolüyle alıyor.

Zabıta ekipleri pazar alanlarında kent sakinlerini maske ve sosyal mesafe konularında uyarıyor.

Aksaray Belediyesi görevlileri de şehrin çeşitli noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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