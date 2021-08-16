Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyon sonucu yakalan 2 şüpheliden 370 adet sikke ve 215 tane tarihi obje ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyon sonucu yakalan 2 şüpheliden 370 adet sikke ve 215 tane tarihi obje ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pamukkale ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli ile birlikte 370 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 215 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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