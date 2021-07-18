Son dakika haber: Çocukluğunda tedavi için geldiği üniversiteden birincilikle mezun oldu
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Son dakika haber: Çocukluğunda tedavi için geldiği üniversiteden birincilikle mezun oldu

Son dakika haber: Çocukluğunda tedavi için geldiği üniversiteden birincilikle mezun oldu
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kıkırdak ve kemik problemleri nedeniyle çocukluğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin koridorlarında geçen Fatma Canan Çankaya, hayalini gerçekleştirerek aynı üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü birincilikle tamamladı.

Kıkırdak ve kemik problemleri nedeniyle çocukluğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin koridorlarında geçen Fatma Canan Çankaya, hayalini gerçekleştirerek aynı üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü birincilikle tamamladı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Çankaya, 13 yıl önce kıkırdak ve kemik problemleri nedeniyle tedavi için geldiği Ankara Üniversitesinde okumak istedi. 4 yıl önce çalışmasının karşılığını alan Çankaya, ilk tercihi olan Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne yerleşti.

Başarısını üniversite yıllarında da devam ettiren Çankaya, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek fakülteden birincilikle mezun oldu.

Çankaya, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu'nun elinden diplomasını aldı.

Rektör Ünüvar, 13 yıl önce sağlığı için geldiği Ankara Üniversitesinden çalışkanlığı ve azmi sayesinde birincilikle mezun olan Çankaya'yı kutladı, başarılarının devamını diledi.

Genç mezunlara da seslenen Ünüvar, "Fen fakültesi, insanların sağlıklı olması adına çok temel bir fakülte. Fen fakültesi olmadan herhangi bir şekilde bir üniversite eğitiminin olması mümkün değil. Fen bilgilerine sahip olmadan iyi bir doktor, iyi bir eczacı, iyi bir mühendis olunması mümkün değil. O yüzden değerli hocalarım sadece fen fakültesi mezunlarını yetiştirmiyor, insanlığa hizmet eden bütün alanlardaki kişileri yetiştiriyor." dedi.

"Kendime verdiğim sözü fazlasıyla tuttum"

Fakülte birincisi Fatma Canan Çankaya ise mezunlar adına yaptığı konuşma ile törene katılan herkesi duygulandırdı.

Çankaya, bugün mezuniyet sevinci yaşayan her bir arkadaşının üniversiteye 4 yıl önce farklı hayallerle başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belki çoğumuz hangi üniversiteye, hangi bölüme gideceğine lise zamanlarında karar verdi. Ama benim için bu süreç çok daha erken başladı. Ankara Üniversitesi ile 13 sene önce hastanede tanıştım. Çocukluğumun geçtiği hastane koridorları ve uzun soluklu tedavi sürecim bu üniversiteyi ve bölümü seçmemde en büyük etken oldu. Üniversite tercih sonuçları açıklandığı zaman tarifsiz bir mutluluk yaşamıştım. İlk tercihim olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne yerleşmiştim. Kampüse ilk geldiğim zaman her tarafı gezmiştim ve o zaman kendime 'bölümü birincilikle bitireceğim' diye söz vermiştim. Sözümü fazlasıyla tutuyorum ve fakülteyi de birincilikle bitiriyorum."

Çankaya'nın sözleri alanda bulunanlardan büyük alkış aldı. Açış konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından mezunlara diplomaları takdim edildi.

"65 gün yatarak tedavisinde derslerine ve sınavlarına çalışıp girdi"

Çankaya'nın tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Başar Karaca da fakülte hocalarının, bölüm hocalarının ve ailesinin bu süreçte Çankaya'ya yoğun destek sağladığını belirtti.

Karaca, Çankaya'nın öğrencilik dönemlerinde de ameliyatlar yaşadığını, buna rağmen kendisinin ısrarı ve akademisyen olma idealinin inancıyla ayakta kalıp başarılı olduğunu ifade ederek, "Son senesinde 65 gün yatarak tedavisinde derslerine ve sınavlarına çalışıp girdi. Kalem tutamaz ve yürüyemez halde olma ihtimaline karşı yılmadı, fizik tedavi ile çabaladı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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