Son dakika haber: Çocukluğunda öğrendiği sepet örücülüğünü emekliliğinde gelir kapısına dönüştürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Çocukluğunda öğrendiği sepet örücülüğünü emekliliğinde gelir kapısına dönüştürdü

Son dakika haber: Çocukluğunda öğrendiği sepet örücülüğünü emekliliğinde gelir kapısına dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Muzaffer Saatçi, ağaç dallarından yaptığı sepetleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Muzaffer Saatçi, ağaç dallarından yaptığı sepetleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçenin Asmapınar Yünlüce Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki üç çocuk babası Saatçi, İstanbul Fatih Belediyesinden emekli olduktan sonra geçen yıl memleketine döndü.

Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Saatçi, küçük yaşlarda büyüklerinden öğrendiği ağaç dallarından sepet yapma işine başladı. Saatçi, çeşitli ebatlarda ördüğü nişan sepeti, piknik sepeti, pazar sepeti, çamaşır selesi gibi ürünleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Saatçi, AA muhabirine, çocukken öğrendiği sepet örücülüğünü 20 yaşında İstanbul'a göç ettikten sonra bıraktığını, 40 yıl sonra tekrar yapmaya başladığını söyledi.

Sepet örmek için ağaç dallarını köyündeki ormanlardan temin ettiğini anlatan Saatçi, "Askerden dönünce İstanbul'a yerleştik. Burada çalışmaya başlayınca sepet örme işini de bırakmıştım. Emekli olduktan sonra sürekli evde kalınca bir de salgın nedeniyle köyümüze dönmeye karar verdik. Köyümde tekrar sepet örmeye başladım." dedi.

Çocukluğunda köylerindeki büyüklerinden örmek için en uygun ağaç dallarının hangisi olduğunu öğrendiğini dile getiren Saatçi, her türlü ve her ebatta sepeti yaptığını belirtti.

Saatçi, her sanatın bir zorluğu bulunduğunu, ördükçe kendini geliştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avize, nişan, piknik, pazar sepeti, çamaşır selesi gibi her türlü sepeti yapıyorum. Yaptığım sepetler çevremde beğenilince satmaya başladım. Malzemesi olduktan sonra günde 1-2 tane yapıyorum. Pahalı bir fiyata da satmıyorum. Gelenleri de kırmıyorum. Sepetine göre 20 liradan başlıyor, 150 liraya kadar var. Büyük sepet isteyenler için bir gün uğraştığım oluyor. Sepet örerek hem zamanımı değerlendiriyorum hem de satarak geçimime katkı sağlıyorum. Sepet örücülüğünü tekrar yapmaya başladığım için mutluyum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Çocukluğunda öğrendiği sepet örücülüğünü emekliliğinde gelir kapısına dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:02:23. #1.16#

title