Son dakika haber: Çocukluğunda öğrendiği sepet örücülüğünü emekliliğinde gelir kapısına dönüştürdü

Son dakika habere göre Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Muzaffer Saatçi, ağaç dallarından yaptığı sepetleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Muzaffer Saatçi, ağaç dallarından yaptığı sepetleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçenin Asmapınar Yünlüce Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki üç çocuk babası Saatçi, İstanbul Fatih Belediyesinden emekli olduktan sonra geçen yıl memleketine döndü.

Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Saatçi, küçük yaşlarda büyüklerinden öğrendiği ağaç dallarından sepet yapma işine başladı. Saatçi, çeşitli ebatlarda ördüğü nişan sepeti, piknik sepeti, pazar sepeti, çamaşır selesi gibi ürünleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Saatçi, AA muhabirine, çocukken öğrendiği sepet örücülüğünü 20 yaşında İstanbul'a göç ettikten sonra bıraktığını, 40 yıl sonra tekrar yapmaya başladığını söyledi.

Sepet örmek için ağaç dallarını köyündeki ormanlardan temin ettiğini anlatan Saatçi, "Askerden dönünce İstanbul'a yerleştik. Burada çalışmaya başlayınca sepet örme işini de bırakmıştım. Emekli olduktan sonra sürekli evde kalınca bir de salgın nedeniyle köyümüze dönmeye karar verdik. Köyümde tekrar sepet örmeye başladım." dedi.

Çocukluğunda köylerindeki büyüklerinden örmek için en uygun ağaç dallarının hangisi olduğunu öğrendiğini dile getiren Saatçi, her türlü ve her ebatta sepeti yaptığını belirtti.

Saatçi, her sanatın bir zorluğu bulunduğunu, ördükçe kendini geliştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avize, nişan, piknik, pazar sepeti, çamaşır selesi gibi her türlü sepeti yapıyorum. Yaptığım sepetler çevremde beğenilince satmaya başladım. Malzemesi olduktan sonra günde 1-2 tane yapıyorum. Pahalı bir fiyata da satmıyorum. Gelenleri de kırmıyorum. Sepetine göre 20 liradan başlıyor, 150 liraya kadar var. Büyük sepet isteyenler için bir gün uğraştığım oluyor. Sepet örerek hem zamanımı değerlendiriyorum hem de satarak geçimime katkı sağlıyorum. Sepet örücülüğünü tekrar yapmaya başladığım için mutluyum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız