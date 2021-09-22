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Son dakika haber... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı Adana'da kıskançlık yüzünden iki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren koca emniyette sorguya alındı Adana'da kocası tarafından kıskançlık yüzünden iki çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için adli tıp...

ADANA (İHA) - Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Adana'da kıskançlık yüzünden iki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren koca emniyette sorguya alındı

ADANA - Adana'da kocası tarafından kıskançlık yüzünden iki çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokaktaki iki katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Burhan D. sabah saatlerinde 3 ve 7 yaşında iki erkek çocuğuyla birlikte Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesindeki ablasının evine gitti. Burhan D. ablasına "çocuklar sana emanet" diyerek teslim edip evden ayrıldı. Bunun üzerine abla kardeşinin durumundan şüphelenip polisi arayarak kardeşinin eşine zarar vermiş olabileceğini söyleyerek adresi verdi. Polis bu ihbar üzerine Yeşilevler Mahallesindeki adrese gitti. Ancak polis kapı kilitli olduğu için açamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Koca kısa sürede Yeşilevler Mahallesi tren hattında yakalandı. Koca gözaltına alınırken anahtarı alan polis eve geldi. Polis kapıyı açıp içeri girdiğinde Burhan D.'nin eşi Tuğba Dursun'u yatak odasında kanlar içinde gördü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada kızına kahve içmeye gelen Rukiye Çermikli'de onun öldüğünü öğrenince ağıtlar yaktı. Zanlı koca emniyette sorguya alınırken, eşini kıskançlık yüzünden, çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdüğü 13 yaşındaki diğer oğlunun ise o saatte okulda olduğu öğrenildi.

Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Son dakika haber... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Son dakika haber... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Son dakika haber... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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