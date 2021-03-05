Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı
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Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı

05.03.2021 23:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:58
Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı

Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis özel harekatında katıldığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis özel harekatında katıldığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın saklandığı evin kapısı koçbaşı ile kırılırken, silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü Efe (40) boşandığı eşi Nuran K.'nın evine geldi. Burada Nuran K. ile tartışan Efe, yanındaki silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuran K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şükrü Efe'de kayıplara karıştı.

Geniş çapta araştırma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü Efe'nin Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklandığını tespit etti. Polis özel harekat destekli operasyona, çok sayıda poliste katıldı. Çelik yelek giyen polis ekipleri mahallenin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, tedbiren sağlık ekipleri de geldi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Şükrü Efe'yi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, evde yapılan aramada da silah ele geçirildi.

Öte yandan, katil zanlısının kaldığı evin kiralık olduğu ve arkadaşlarına ait olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı
Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı
Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı
Son dakika haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini vurup öldüren şahıs kiralık evde kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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