Son dakika haber... Çocuklarının gözü önünde annelerini bıçaklayan firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da birlikte yaşadığı Seda Kurt'u, çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan firari sanık Ercan Akkaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Seda Kurt'un annesi Bedia Akar ile tarafların avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ercan Akkaş ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada dinlenilen maktul Seda Kurt'un oğlu müşteki Özgür Kurt, olay günü sabaha karşı bağrışma olduğunu ifade ederek, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Sanığın elinde bıçak vardı. Bıçakla anneme vuruyordu. Ayırmaya çalıştım, bıçak olduğu için bir şey yapamadım. Bıçak darbelerini yukarıdan aşağıya peş peşe vuruyordu, annem o sırada yerdeydi. Ondan sonra sanık bıçakla birlikte evden kaçarak çıktı. Daha sonra öğrendiğime göre bıçağı yola atmış. Annem hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Şikayetçiyim."

Babasının kayıp olduğunu, annesi ile sanığın imam nikahlı 4 yıl yaşadıklarını anlatan müşteki Kurt, sanığın alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, zaman zaman kavga ettiklerini söyledi.

Mahkeme, sanık hakkında çıkartılan kırmızı bültenin sonucunun ve yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra konuşan maktul Seda Kurt'un annesi Bedia Akar "Süreç devam ediyor. Sanığın yakalanmasını bekliyoruz. Ancak üzerinden bu kadar zaman geçtiği için umutlar tükendi. İlk zaman yakalansaydı yakalanmıştı." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019'da Seda Kurt'un birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş tarafından bıçaklanarak yaralanması sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat ettiği anlatılıyor.

Sanık Akkaş'ın maktulle ikametgahında tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine evde çocukları olduğu halde evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak ölümüne neden olduğu aktarılan iddianamede, sanığın firari olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Ercan Akkaş'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş