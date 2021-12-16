Son dakika haber | ÇOCUKLARININ EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULDA DİKİŞ KURSU ALIYORLAR

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - SİVAS'ta Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu'nda kadınlara yönelik açılan dikiş kursuna veliler büyük ilgi gösterdi. Çocuklarının eğitim aldığı okula giden anneler, açılan kursta dikiş öğreniyor.

Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu'nda kadınlara yönelik açılan dikiş kursu velilerden ilgi gördü. Pandemi öncesinde başlanan ancak koronavirüs nedeniyle ara verilen kurslar, yüz yüze eğitimle birlikte yeniden başladı. Öğrenci kayıtları ile birlikte kursa katılmak isteyen velilerin de talepleri alındı. Daha sonra okul binasında Halk Eğitimi Merkezi tarafından tahsis edilen makine ve ekipmanlarla dikiş atölyesi oluşturuldu. Kurs planlaması ve usta öğretici görevlendirmesinin ardından sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup olarak eğitimlere başlayan veliler, çocukları ile birlikte aynı okulda eğitim almanın heyecanını yaşıyor.

Halk Eğitimi Merkezi giyim bölümünde usta öğretici olarak görev yapan kurs eğitmeni Nilgün Bora tarafından verilen eğitimlerle kendilerini geliştiren veliler, dikiş alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi. Bazı veliler, bu alanda iş kurmak için plan yaparken, bazı velilerin ise özel sektörde iş bularak aile bütçesine katkı sağlamak için kursa katıldıklarını söyledi.

Okul Müdürü Bülent Özkan, velilerin okulla sosyal bağ kurmalarını sağlamak amacıyla böyle bir uygulama getirdiklerini, velilerin de bu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Özkan, "Annem benim okul arkadaşım sloganı ile yola çıkarak velilerimizi okula kazandırmak, çocuklarımızı velilerimizle aynı ortamda tutarak sosyal bir bağ kurmak ve velilerimizin meslek sahibi olmasını sağlamayı amaçladık. Halk Eğitimi Merkezi ile iletişime geçerek okulumuzda bir kurs açmayı planladık. Şu anda sabah ve öğlenci gurubu olmak üzere 24 kursiyerimiz, aktif bir şekilde eğitim almakta. Velilerimiz bu çalışmadan çok memnunlar. Bir velimiz evine makine alarak kazanç elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda tekstil alanında çalışan velilerimizin olduğunu biliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Velilerimiz, çalışarak, üreterek aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar" dedi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise bu tür örnek çalışmaların okullarda yaygınlaştırılacağını belirtti.