Son dakika haber... Çocuklarını zincirle bağlayan babaya 6 yıl 8 ay hapis cezası
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Son dakika haber... Çocuklarını zincirle bağlayan babaya 6 yıl 8 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Çocuklarını zincirle bağlayan babaya 6 yıl 8 ay hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'da yaramazlık yapıp, komşuları rahatsız ettikleri gerekçesiyle 6 ve 12 yaşındaki çocuklarını zincirle bağladığı iddia edilen Suriyeli Yusuf A. (30), 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'da yaramazlık yapıp, komşuları rahatsız ettikleri gerekçesiyle 6 ve 12 yaşındaki çocuklarını zincirle bağladığı iddia edilen Suriyeli Yusuf A. (30), 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde geçen yıl 17 Ekim'de meydana gelen olayda Suriye uyruklu Yusuf A., yaramazlık yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri ve kötü arkadaş çevreleri olduğu gerekçesiyle erkek çocukları M.A. (12) ve A.A.'yı (6), plastik boru ile darbedip, zincirle bağladı. Durumu fark eden komşunun şikayeti üzerine gözaltına alınan Yusuf, mahkemece serbest bırakıldı. Yusuf A. hakkında 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Yusuf A., karar duruşmasında hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunmasını yapına Yusuf A., "Etrafa zarar veriyorlardı. Komşulardan şikayet geliyordu. Uyarma amaçlı yaptım. Dövmedim. Sadece 1 saatliğine evden çıkmasınlar diye zincirledim. Bunun suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

Mahkeme heyeti Yusuf A'ya, 2  erkek çocuğuna karşı eylemi nedeniyle 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık, 'yaralama' suçundan ise beraat etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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