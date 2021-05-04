Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı

Son dakika haberi... Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı Anne önce polise direndi, sonra kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı Annenin darp ettiği 3 çocuğu koruma altına alındı Mahalle sakini Fehime Yeşilbudak: "Çocuklarını sürekli dövüyordu, bugün de yine dövdü...

Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı

Anne önce polise direndi, sonra kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı

Annenin darp ettiği 3 çocuğu koruma altına alındı

Mahalle sakini Fehime Yeşilbudak:

"Çocuklarını sürekli dövüyordu, bugün de yine dövdü polisi aradık"

ADANA - Adana'da çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne, polis tarafından gözaltına alınırken, basın mensuplarına da saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Suzan H., en büyük oğlu Sultan H.'yi darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, adrese gelen polise kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilerek çıkarılan kadın, gazetecilere de saldırdı.

"Çocukları hem dövüyor hem balkondan sarkıtıyor"

Suzan H.'nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı" diye konuştu.

Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Suzan H.'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Suzan H.'nin üç çocuğu ise koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE