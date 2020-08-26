Son dakika haber | Çocuklarına doğal bal yedirmek için arıcılığa başlayan kadın işletme kurdu
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Son dakika haber | Çocuklarına doğal bal yedirmek için arıcılığa başlayan kadın işletme kurdu

Son dakika haberine göre Hatay'da 2 çocuk annesi genç kadın, çocuklarına doğal bal yedirmek için 3 kovanla başladığı arıcılığı, işletmeye dönüştürdü.

Son dakika haber | Çocuklarına doğal bal yedirmek için arıcılığa başlayan kadın işletme kurdu
26.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:46

Hatay'da 2 çocuk annesi genç kadın, çocuklarına doğal bal yedirmek için 3 kovanla başladığı arıcılığı, işletmeye dönüştürdü.

Antakya'da yaşayan ve satranç antrenörlüğü yapan 28 yaşındaki Zahide Yırtıcı, çocuklarına doğal bal yedirebilmek hedefiyle 3 kovan arı aldı.

Kısa sürede işini benimseyen Yırtıcı, Mustafa Kemal Üniversitesinden arıcılık eğitimleri alıp ana arı yetiştirerek üretimini artırdı.

Şu an 70 kovan arıya ulaşan ve işletme kuran Yırtıcı, yılda yaklaşık 1 ton bal üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Eşi başka bir işte çalışan girişimci kadın, birkaç günde bir 4 yaşındaki oğluyla beraber arıcı kıyafetlerini giyerek arılara bakıyor.

Zahide Yırtıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doktorlar çocuklarıma doğal ve propolis yedirmemi tavsiye etmişlerdi. Ben de 'en doğalını kendim yapabilirim' diyerek yaklaşık 6 yıl önce 3 kovan arı aldım. Sonra mesleği kısa sürede sevdim. Kendimi geliştirmek adına üniversiteden arı yetiştiriciliği, suni tohumlama gibi eğitimler aldım. Şu an bilinçli şekilde arıcılık yapabiliyorum." diye konuştu.

"Kadınlara tavsiye diyorum"

Halihazırda 70 kovan arısının olduğunu kaydeden genç kadın, evin ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan balları satarak aile ekonomisine katkı sağladığını anlattı.

İhtiyacı olan ana arıları, atölyede kendisinin tohumladığını belirten Yırtıcı, "İşimi daha da geliştirmek adına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje de gönderdik. Bence arıcılık 'ince' bir iş. Yani kadınların rahatlıkla yapabileceği bir meslek. Özellikle ana arı tohumlama gibi işlerde kadın daha iyi iş yapabiliyor. Kadınlara tavsiye ediyorum. Her yıl yeni şeyler öğreniyoruz. Kendim de arıcılık da tüm aşamaları öğrenip, arı zehri, tohumlama ve arı ürünleri gibi her şeyi üretmek istiyorum."

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Kaynak: AA

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