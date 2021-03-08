Son dakika haber! Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı
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Son dakika haber! Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı

08.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:29
Son dakika haber! Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı

Son dakika haberler: SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateş, odunluğa sıçradı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateş, odunluğa sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi'nde öğle saatlerinde Ramis Çatal'a ait evin odunluğunda yangın çıktı. Çocukların çakmakla çöpleri yakması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında odunluk zarar görürken, soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı
Son dakika haber! Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı
Son dakika haber! Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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