Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı

Son dakika haberleri: Osmaniye'de keçi otlatırken canı sıkılan çocuklar Güney Çevre Yolunda tehlikeye aldırış etmeden saatlerce futbol oynadı.

Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım
Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım

Osmaniye'de keçi otlatırken canı sıkılan çocuklar Güney Çevre Yolunda tehlikeye aldırış etmeden saatlerce futbol oynadı. Hızla gelen araçlardan korunmak için apar topar emniyet şeridine geçen çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansırken ölüme şut çeken 3 çocuğun futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçti.

Edinilen bilgiye, merkez Güney Çevre Yolu Şehit Adil Karagöz Anadolu Lisesi mevkiinde keçi otlatan çocukların canı sıkıldı. Yanlarında top bulunan çocuklar can sıkıntısını futbol oynayarak gidermek istedi. Ağır vasıta araçlarının şehir merkezinden geçişini önlemek amacıyla yapılan Güney Çevre Yolunu tercih eden 3 çocuk tehlikeye aldırış etmeden yolda futbol oynamaya başladı. Hızla gelen araçları fark eden çocuklar apar topar çevre yolunun emniyet şeridine geçerek kendilerini emniyete almaya çalıştı. Zaman zaman yoldan geçen sürücüler klakson çalarak çocuklara uyarıda bulundu. Çocukların futbol aşkı ölüm korkusunun önüne geçerken trafiği de tehlikeye düşürdü.

Çocuklar yeter ki top olsun her yerde futbol oynayabileceklerini söylediler. - OSMANİYE

Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı
Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı
Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Mesut Bakkal Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çocukların ölümüne futbol aşkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 09:33:53. #1.16#
title