Çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu: 2 ölü
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Çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu: 2 ölü

Çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Menemen ilçesinde gündüz saatlerinde çocukları arasında kavga çıkan iki grup, gece yeniden kavgaya tutuştu.

İzmir'in Menemen ilçesinde gündüz saatlerinde çocukları arasında kavga çıkan iki grup, gece yeniden kavgaya tutuştu. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Mermerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gündüz saatlerinde çocukları kavga eden iki grup arasında yeniden tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine kavgada silahlar çekilirken, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Kavga eden gruplardan vücuduna mermi isabet eden Mehmet Arpak (44) ve Salih Kılıç (48), ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Mehmet Arpak, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine, Salih Kılıç ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan her iki kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada vurularak yaralanan ve hastanelerde hayatını kaybeden Arpak ve Kılıç'ın cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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