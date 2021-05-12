Son dakika haber... Çocukların kavgasına aileler de karıştı:  1'i polis 2 yaralı
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Son dakika haber... Çocukların kavgasına aileler de karıştı:  1'i polis 2 yaralı

Son dakika haber... Çocukların kavgasına aileler de karıştı:  1'i polis 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla 1'i polis 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları, iddiaya göre mahallede kavga etti. Çocukların kavgasına aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. İki ailenin taşlı, sopalı kavgalarına olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Özel Harekat ve çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği müdahale sırasında çıkan arbedede bir polis memuru ile H.A. isimli kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavganın bastırılmasının ardından polis olay yerinde tedbir amaçlı önlem aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Çocukların kavgasına aileler de karıştı:  1'i polis 2 yaralı
Son dakika haber... Çocukların kavgasına aileler de karıştı:  1'i polis 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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