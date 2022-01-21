Son dakika haber | Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu - Haberler
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Son dakika haber | Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Son dakika haber | Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Develi ilçesinde karne alan öğrencilerin sevincine İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ortak oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde karne alan öğrencilerin sevincine İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ortak oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'nin Develi ilçesinde de karne heyecanı yaşadı. Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, ilçeye bağlı Çayırözü mahallesindeki karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren ilk ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti. - KAYSERİ

Son dakika haber | Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Son dakika haber | Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

Son dakika haber | Çocukların karne sevincine jandarma ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Jandarma, Kayseri, Develi, Yerel, Haber

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