Son dakika haber | Çocukları kurtarmak isterken denize girdiler, koyda 8 kişi mahsur kaldılar Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa Tuğra Kahraman ve 10 yaşındaki Milat Babalık, 6 kişi tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa Tuğra Kahraman ve 10 yaşındaki Milat Babalık, 6 kişi tarafından kurtarıldı. Koyda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi kurtarılmak için yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Göbü köyünde denize gelen Kahraman ailesinin 9 yaşındaki oğlu Mustafa ile akrabası olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Milat Babalık deniz yatağı ile denizde yüzmeye başladı. Bu sırada birden dalgaya kapılan iki çocuk için vatandaşlar tarafından fark edildi. Çocuklara yardım için denize atlayan 6 kişi, dalgaların çocukları kayaya vurmaması için açığa götürdü. Dalgaların şiddetli olması sebebiyle 2 çocuk ve 6 kişi ulaşımı sadece denizden sağlanan küçük bir koya sığındı. Burada mahsur kalan 6 vatandaş saatlerce kurtarılmayı bekledi. Sahil Güvenlik'e bağlı bot koya yanaşmaya çalıştı, ancak dalgalar sebebiyle başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri de çağrıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada koyda kurtarılmayı bekleyenlere kıyafet, yiyecek ve giyecek ulaştırıldı. Ateş yakarak ısınmaya çalışan 8 kişi için helikopter istendi. Bot komutanının dalgalara rağmen botu kıyıya çıkartarak mahsur kalan vatandaşlara ulaştığı ancak şiddetli dalga nedeniyle botun da koyda bekletildiği iddia edildi.

Olayı gazetecilere anlatan 9 yaşındaki Mustafa Tuğra Kahraman'nın babası Volkan Kahraman, "Biz buraya tatil için geldik. Kayınpederim ve eşim Zonguldaklı, çocuklar gözümüzün önünde oynuyorlardı. Deniz dalgalıydı akıntı vardı. Birden uzaklaştılar. Kayınpederim ve kayınvalidemin apar topar gelmesiyle biz de koşturduk. Eşimle baldızımı oradan bir şekilde çıkarttık. Sonra benim kayınpederim daldı çok iyi yüzücü olmasına rağmen oda çıkamıyordu, onu da çıkarttık. Bizim çocukların deniz yatağı vardı onun üstünde kalmışlardı. Sağolsun Okan Bey, Oktay Bey 7-8 kişi beraber atlamışlar. Çocukları açığa kadar çekip diğer koya ulaşmışlar. Şuan jandarma ve AFAD burada. Helikopter bekleniyor. Sağlık durumları gayet iyi hepsiyle görüştük, tek tek oradaki komutana çok teşekkür ediyorum. Dalgadan olayı kıyaya yanaşamadılar. Bot direk karaya vurdurmuş. Şuan ateş yakmışlar yiyecekleri var. Sağlık durumları gayet iyi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA