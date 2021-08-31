Son dakika haber: Çocukları Kurtarın Vakfı: Afganistan'da her 5 saatte bir çocuk öldürülüyor veya sakat bırakılıyor
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Son dakika haber: Çocukları Kurtarın Vakfı: Afganistan'da her 5 saatte bir çocuk öldürülüyor veya sakat bırakılıyor

Son dakika haber: Çocukları Kurtarın Vakfı: Afganistan'da her 5 saatte bir çocuk öldürülüyor veya sakat bırakılıyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Afganistan'da her 5 saatte bir çocuğun öldürüldüğünü veya sakat bırakıldığını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Afganistan'da her 5 saatte bir çocuğun öldürüldüğünü veya sakat bırakıldığını bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Save the Children'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da yabancı güçlerin 20 yıllık varlığının bilançosu değerlendirildi.

Açıklamada, Afganistan'da geçen 20 yılda 32 bin 945 çocuğun öldürüldüğü veya sakat bırakıldığı ifade edildi.

Bunun, söz konusu sürede her 5 saatte en az 1 çocuğun hayatını kaybetmesi veya sakat kalması anlamına geldiğine dikkati çekilen açıklamada, bu rakamların savaşın çocuklar üzerindeki öldürücü bedelini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 32 bin 945 çocuğun açlık, yoksulluk ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenleri kapsamadığı bu nedenle de rakamın daha da yüksek olabileceği vurgulandı.

Ülkede, her 16 çocuktan birinin 5 yaşından önce hayatını kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, halkın yarısından çoğunun da yoksulluk içinde olduğu kaydedildi.

Aralarında neredeyse 10 milyon çocuğun da olduğu Afgan nüfusunun yaklaşık yarısının kıtlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çatışmalar nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

5 yaş altı çocukların yarısının bu yıl akut yetersiz beslenmeyle karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Afganistan'ın çocuklarına acil destek çağrısı

Örgütün Asya Temsilcisi Hasan Nur, yaptığı açıklamada, yabancı güçler başkent Kabil'den ayrılırken, Afganistan'ın son haftalarda aldığı uluslararası teminatın, ilginin ve desteğin de uçaklarla gidiyor gibi göründüğünü belirtti.

Nur, dünyanın geri kalanı hayatına devam ederken milyonlarca Afgan çocuğun bu gece yatağına aç ve gelecekleriyle ilgili belirsizlikle gideceği uyarısında bulundu.

20 yılın ardından, tüm hayatları savaşın etkileri ve sefaletle mahvolan bir nesil kaldığına dikkati çeken Nur, "Afganistan'ın çocuklarına acil destek" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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