Son dakika haber... Çocukları korkutan yılanı itfaiyeciler yakaladı
Son dakika haberleri... Çocukları korkutan yılanı itfaiyeciler yakaladıADIYAMAN'da, sokakta oyun oynayan çocukların gördüğü yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
06.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:47
Çocukları korkutan yılanı itfaiyeciler yakaladı
ADIYAMAN'da, sokakta oyun oynayan çocukların gördüğü yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.Alitaşı Mahallesi'nde, sokakta oyun oynayan çocuklar, duvar kenarında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Korkan çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Gelen itfaiyeciler, yılanı kısa sürede yakalayıp özel kutuya koyarak, doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: DHA