Son dakika haber! Çocuklar yaz tatiline karne partisiyle başlayacak
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Son dakika haber! Çocuklar yaz tatiline karne partisiyle başlayacak

Son dakika haber! Çocuklar yaz tatiline karne partisiyle başlayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çocuklar Ülkesi KidZania, tüm çocukların karne heyecanına ortak olduğunu belirtti.

Çocuklar Ülkesi KidZania, tüm çocukların karne heyecanına ortak olduğunu belirtti. KidZania hak savunucuları eşliğinde 18 Haziran Cuma ve 19 Haziran Cumartesi günü,  dans ve müziğin de olduğu karne partisi ile yaz tatilinin başlayacağı ifade edildi.

Çocukların eğlenerek öğrendikleri, kendi becerileri ve ilgi alanlarına göre 100'den fazla mesleği KidZania'da deneyimleyecekleri ifade edilen yaz tatilinin 18-19 Haziran'da karne partisi ile başlayacağı kaydedildi. Şehir meydanında 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtilen kutlamalara, KidZania hak savunucularının da katılacağı söylendi.

"DÜNYANIN İLK ÇOCUKLAR ÜLKESİ"

'Dünyanın ilk çocuklar ülkesi' olduğu belirtilen KidZania'ya, karne partisi geçirmek isteyen 4-14 yaş grubundaki tüm çocukların beklendiği kaydedildi. Ayrıca KidZania'da cuma ve cumartesi günleri sabah saat 10.00'dan akşam 19.00'a kadar hizmet verildiği vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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