Son dakika haber: Çocuklar sütü sevsin diye bunu da yaptılar

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 2 bin 800 ortağı ile Türkiye'nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) yine bir ilki gerçekleştirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 2 bin 800 ortağı ile Türkiye'nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) yine bir ilki gerçekleştirdi. Çocukların gazlı içeceklerden uzak kalmaları ve sütü sevmeleri için 'MÖÖ Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile analizi yapılmış sağlıklı günlük taze süt artık halkın özellikle çocukların ayağına gidecek.

Projenin amacının gençleri ve özellikle çocukları sağlıksız asitli gıdalar yerine sağlıklı süt ile buluşturup süt tüketimini özendirmek olduğunu belirten ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, kısa sürede dağıtıma başlayacak olan yeni projeyi tanıttı. Önal, "Projemiz; özellikle şehirde yaşayan çocuklarımız başta olmak üzere tüketicilerimizin sütü daha hijyen, daha sağlıklı ve kontrolü yapılmış süt olarak ulaşmalarını sağlamayı hedefleyerek yapıldı. Kooperatifimizin zaten çevremizden günlük toplamış olduğu yaklaşık 300 ton süt var. Tedarikçi firma olarak bu sütün büyük bölümünü firmalara vermekteyiz. Çevremizde bulunan köyler başta olmak üzere süt üreticileri sütlerini pazarlarda veya evlere servis şeklinde açıkta yapmaktalar. Biz bu sistemi daha derli toplu, hijyenik ve sağlıklı yapmak amacıyla zaten sütlerini topladığımız bu üreticilerimize daha da kolaylık sağlamış olacağız" dedi.

Kooperatifinin hem reklamını yapmak hem de çocuklara görsel şölen yapmak amacıyla 'MÖÖ Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Önal; "Bu uygulama Türkiye'de ilk kez bizim tarafımızdan gerçekleştirildi. ÖRKOOP ve Evren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı işbirliğiyle yaklaşık 10 ayda tamamlanan projede, Türkiye'nin ilk 300 litre kapasiteli tank ve otomatik dolum sistemleri kullanılmış aracı olan mobil çiğ süt otomatı MÖÖ hizmete sunulmuş oldu. Şehirlerde süt satmaya uygun halde projelendirilen 3 tekerlekli motosiklet, modifiye ve modernize edilerek tamamlandı. Türkiye'deki ilk uygulamayı biz hayata geçirdik. Ama bundan sonra bölgemizdeki bu otomatların sayısını artırmakla birlikte ülke genelindeki kooperatiflerimize de kazandıracağız" diyerek başta Nazilli olmak üzere çevre şehirlerde bu sistem ile süt satışı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlk hedeflerinin Nazilli ve çevresi olduğunu ifade eden Başkan Önal, "Satış sırasında sütle ilgili tüm değerlerin bulunduğu etiketlerle tek kullanımlık poşetlerde vereceğimiz günlük taze sütümüzle marka olacağız. Bu araçların da sayısını çoğaltarak Aydın ve Denizli'de de yaygınlaştırarak özellikle çocuklarımızın süte olan ilgilerini artırmak ilk hedefimiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Önal, MÖÖ'nün çalışma sistemini anlattı. Çiğ Süt Otomatı MÖÖ için özel olarak eğitilmiş ve görevlendirilmiş çalışanın kısa bir gösteri sunmasının ardından kornasına basıldığında 'Mööö' sesi çıkartan mobil süt satış aracı kısa süre içerisinde çocukların ve halkın hizmetine sunulacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı